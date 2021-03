Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a purtat discuții cu expertii Comisiei Europene pe tema desfiintarii Sectiei Speciale. Oficialii au mai vorbit și despre procesul de modificare a legilor justitiei si noua Strategie Nationala Anticoruptie. „Apreciem cooperarea cu institutiile din Romania in contextul noului Mecanism privind Statul de Drept si contam pe sprijinul dumneavoastra in consolidarea acestuia, la nivelul Uniunii Europene. In functie de progresele inregistrate in perioada urmatoare, exista premisele ca Romania sa fie evaluata doar in cadrul Mecanismului privind Statul de Drept, iar monitorizarea…