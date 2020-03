Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a decis sa-l inlocuiasca pe puternicul procuror general Iuri Ciaika, a anuntat luni Kremlinul, in plin val de schimbari dupa demisia Guvernului si anuntarea unei revizuiri constitutionale, relateaza AFP.Aflat in post din 2006, Iuri Ciaika, in varsta de 68 de…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, l-a desemnat miercuri ca nou premier pe directorul Fiscului, Mihail Misustin, relativ necunoscut marelui public, au anuntat agentiile ruse de presa, citand Kremlinul, transmit AFP...

- Presedintele rus Vladimir Putin l-a desemnat miercuri ca nou premier pe directorul fiscului, Mihail Misustin, relativ necunoscut marelui public, au anuntat agentiile ruse de presa, citand Kremlinul, transmit AFP si dpa. Numirea, care a fost remisa spre aprobare legislativului, a survenit la scurt timp…

- Confruntarile armate dintre forțele guvernamentale libiene și Armata Naționala Libiana (LNA), condusa de generalul Khalifa Haftar au reizbucnit marți la Tripoli, dupa ce liderul LNA a refuzat sa semneze acordul privind încetarea focului, negociat la Moscova, potrivit Mediafax care citeaza agenția…

- Un ”anumit progres” a avutloc luni, la finalul negocierilor, la Moscova, menite sa conduca la semnarea unui acord oficial al unui armistitiu in Libia intre liderii beligeranti, a anuntat ministrul rus de Externe Serghei Lavrov, relateaza AFP potrivit news.roNegocierile implicand delegatii…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si omologul sau rus Vladimir Putin au lansat miercuri un apel la incetarea focului in Libia incepand cu 12 ianuarie si totodata au indemnat 'toate partile sa actioneze cu retinere'pentru a se pune capat escaladarii tensiunilor intre SUA si Iran, potrivit…

- Cancelarul german, Angela Merkel, se va deplasa sambata, 11 ianuarie, in Rusia, unde va discuta criza din Orientul Mijlociu cu presedintele rus, Vladimir Putin, a anuntat luni serviciul de presa al liderului de la Moscova, citat de Reuters, scrie agerpres.ro.SURSE Incep raiduri liberale in…

- Vladimir Putin si Donald Trump au discutat la telefon, iar presedintele rus i-a multumit liderului de la Casa Alba pentru informatii care au ajutat la prevenirea unor atacuri teroriste in Rusia, a anuntat Kremlinul, potrivit rt.com, scrie news.ro.Apelul a fost initiat de Moscova, iar cei doi…