- Prim-ministrul Marcel Ciolacu a avut, luni, o intrevedere cu o delegatie a OMV Petrom condusa de Alfred Stern, CEO al grupului OMV, in cadrul careia au fost discutii despre perspectivele proiectului exploatare a gazelor din Marea Neagra, Neptun Deep. Seful Executivului si-a manifestat speranta ca atitudinea…

- Premierul Marcel Ciolacu a aratat ca statul roman susține cu toata determinarea acest proiect strategic in care OMV Petrom este asociata cu compania de stat Romgaz, proiect care va aduce țarii noastre independența energetica. “Este cel mai important proiect energetic, o investiție de circa 4 miliarde…

