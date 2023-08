Stiri pe aceeasi tema

- Tehnicianul echipei CFR Cluj, Andrea Mandorlini, a declarat, joi seara, dupa infrangerea cu Adana Demirspor, scor 2-1, care a dus la eliminarea din Conference League, ca formatia sa a fost aproape de a obtine un rezultat mare, scrie Agerpres.In conferinta de presa de la finalul partidei, el a subliniat…

- La conferinta de presa din Gruia, dupa egalul din UEFA Conference League cu Adana Demirspor, antrenorul lui CFR Cluj, Andrea Mandorlini, a confirmat tratativele care se duc pentru plecarea lui Claudiu Petrila.

- Ce l-a contrariat pe Marius Sumudica dupa eliminarea Farului, din turul 2 preliminar al UEFA Champions League. Antrenorul in varsta de 52 de ani a avut o prima reactie dupa infrangerea suferita de trupa lui Gica Hagi in meciul cu Sheriff, scor 0-3. Sumudica a fost surprins cand a auzit comentarii ca…

- Gigi Becali a spus cand ar putea Marius Sumudica sa fie numit antrenor la FCSB. Marius Sumudica a declarat, duminica seara, ca nu ar refuza oferte de la rivalele Rapidului, discutand mai ales despre FCSB. Foarte suparat ca nu a fost ales el ca antrenor al lui Rapid, Marius Sumudica a declarat ca „rapidistul…

- Marius Șumudica e de parere ca CFR Cluj nu are nicio șansa in „dubla” cu Adana Demirspor, din turul secund preliminar al UEFA Conference League. Turul se va juca la Cluj-Napoca pe data de 27 iulie. Returul se disputa pe data de 3 august, in Turcia. CFR Cluj a fost cea mai ghinionista la tragerea la…

- Dupa ce l-a criticat inainte de Elveția – Romania, Marius Șumudica și-a schimbat discursul dupa egalul din preliminariile EURO 2024, 2-2, și l-a laudat pe Edi Iordanescu. S-au mai jucat in grupa Romaniei: Belarus - Kosovo și Israel - Andorra. Rezultatele „Tricolorii” ocupa in acest moment poziția secunda…

- Dan Petrescu a avut prima reactie dupa meciul CFR Cluj – FC U Craiova 1948, scor 1-0, care a fost finala barajului pentru prezenta in Conference League. Dupa ce a ratat titlul, gruparea din Gruia si-a jucat ultima sansa pentru calificarea in cupele europene. CFR Cluj a obtinut, cu emotii, calificarea…

- Sevilla – Juventus 2-1 si Leverkusen – AS Roma 0-0 au fost meciurile din returul semifinalelor Europa League. Au putut fi urmarite in format LIVE SCORE pe AS.ro. A fost spectacol si in returul din semifinalele Conference League. AZ Alkmaar – West Ham 0-1 si Basel – Fiorentina 1-3 au fost meciurile care…