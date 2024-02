Stiri pe aceeasi tema

- Liderul AUR, George Simion, a declarat ca premierul Marcel Ciolacu a mers in Italia ca sa-l imite. „S-a vazut și el cu Sanctitatea Sa Papa Francisc, cu premierul Italiei, Giorgia Meloni. Ce face omul, face și maimuța! S-a dus sa promita in fața milioanelor de romani alungați peste hotare marea cu sarea,…

- Decizia comasarii alegerilor locale cu cele parlamentare pentru ziua de 9 iunie, luata la nivel neoficial de liderii PSD și PNL tocmai pentru a crea probleme partidului condus de George Simion, a generat deja un val de probleme in AUR, partidul care pana acum iși crease imaginea unei structuri foarte…

- Liderul extremist George Simion a ajuns pe sest in Timisoara, acolo unde a participat la un miting de protest al AUR-istilor in fata sediului PSD Timis. Social-democratii nu si-au poftit „oaspetii” in casa pe motiv ca nu primesc „violatori si batausi”. Asa cum au anuntat in ultimele zile, cei din AUR…

- Presedintele PNL Timisoara, Cosmin Tabara, totodata viceprimar al Timisoarei, l-a atacat dur pe ministrul PSD al Agriculturrii, Florin Barbu, dupa e acesta din urma a solicitat demisia comisarului european pentru agricultura. Tabara afirma ca Barbu isi acopera incompetenta cautand vinovati la Bruxelles.…

- Dan Negru recunoaște ca i s-a propus de mai multe partide politice sa candideze la primaria Timișoara, orașul in care el s-a nascut. Pentru Fanatik, prezentatorul de la Kanal D a explicat ca nu vrea sa se implice in politica, ca nu e atras deloc de acest domeniu. Deși e stabilit de ani de zile la București,…

- In mijlocul haosului politic romanesc, doi protagoniști, George Simion și Diana Șoșoaca, se afla in centrul unei batalii verbale și acuzații reciproce. Intr-un scandal actual, cei doi politicieni se acuzau reciproc ca sunt platiți de PSD, insa un cuvant crucial pare sa lipseasca din ecuație: ”Rusia”.…

- In timp ce și-a susținut discursul pe tema bugetului de stat pe 2024, Marcel Ciolacu a garantat ca anul viitor nu vor crește taxele in Romania. Premierul a atacat dur AUR și USR, partide care au protestat in plenul Legislativului. Marcel Ciolacu spune ca nu vor crește taxele in 2024 și ataca AUR: ”Vreți…

- Premierul Marcel Ciolacu a susținut marți, 19 decembrie, in discursul din plenul Parlamentului, ca bugetul pentru anul 2024 este unul al dezvoltarii si al echitatii. „Ma bucur ca pana la urma ducem procedura pana la capat. In momentul in care nu ai argumente de obicei faci altfel politica. O sa incerc…