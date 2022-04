Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul ieșean a susținut miercuri, 13 aprilie, o declarație politica de la tribuna Parlamentului in care vorbea greoi și se poticnea. Mai mulți colegi ai acestuia au spus pentru Libertatea ca se comporta ca o persoana beata și ca mirosea a alcool. Contactat de Libertatea, Filip Havarneanu a explicat…

- Am ajuns la Kiev in ziua a 44-a de razboi. Impreuna cu colegii romani Filip Havarneanu (deputat USR PLUS de Iași) și Vlad Gheorghe (europarlamentar USR PLUS) și cu 35 de parlamentari și europarlamentari din peste 11 țari (grupul United 4 Ukraine inițiat la izbucnirea invaziei), am fost la Kiev și in…

- Premierul britanic Boris Johnson s-a adresat direct cetatenilor rusi, carora le-a transmis in limba rusa, intr-o inregistrare video, ca merita sa afle adevarul despre atrocitatile comise in Ucraina dupa invazia rusa, transmite AFP. „Poporul rus merita adevarul, meritati sa aflați faptele”, a spus liderul…

- Președintele Ucrainei a susținut luni seara un discurs istoric in Parlamentul Romaniei. El a prezentat imagini dure surprinse la Bucha, unde sute de oameni au fost uciși de soldații ruși. Imaginile cu gropile comune descoperite acolo au facut inconjurul lumii. Ședința a debutat cu un moment de reculegere…

- Printre prejudecatile intalnite la adresa ucrainenilor in general, si a refugiatilor care au fugit pentru vietile lor in Romania in ultimele saptamani in particular, se numara doua constante. O parte din populatia romana ii acuza ca „se lupta frati cu frati (...), sunt aceeasi istorie, acelasi popor",…

- In contextul in care s-a definitivat legislatia cu privire la acordarea de ingrijiri medicale la nivelul medicilor de familie catre refugiatii ucraineni, Universitatea de Medicina si Farmacie "Grigore T. Popa" din Iasi (UMF) isi indeamna studentii si rezidentii sa faca un pas suplimentar de ajutor.…

- De cand trupele rusești au invadat Ucraina, președintele Volodimir Zalenski a ținut mai multe discursuri referitoare la situația din țara pe care o conduce. Unul dintre discursurile liderului ucrainean a facut-o pe o traducatoare sa izbucneasca in lacrimi.

- Unitate de Primiri Urgențe de la Spitalul Sf Spiridon din Iași a organizat linii continue de medici rezidenți vorbitori de limba rusa care pot ajuta in consulațiile curente pentru refugiații din Ucraina, a anunțat coordonatorul unitații, prof. Univ. dr. Diana Cimpoeșu: „Din fericire, in randul echipei…