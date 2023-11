Discret, americanii trasează noua hartă a Ucrainei Oficiali americani si europeni au inceput sa discute discret cu guvernul ucrainean despre ce ar putea implica eventualele negocieri de pace cu Rusia pentru a pune capat razboiului, potrivit unui oficial american de rang inalt si unui fost oficial american de rang inalt familiarizat cu discutiile, potrivit NBC. Conversatiile au inclus linii foarte generale cu privire la ceea ce Ucraina ar putea fi nevoita sa renunte pentru a ajunge la un acord, au declarat oficialii. Unele dintre discutii, pe care oficialii le-au descris ca fiind delicate, au avut loc luna trecuta in timpul unei reuniuni a reprezentantilor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

