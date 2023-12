Stiri pe aceeasi tema

- Grecia și Turcia incearca sa reduca tensiunile pe care le acumuleaza din 1995, de cand parlamentul turc a aprobat ceea ce se numește casus belli, adica posibilitatea de a declara razboi grecilor pentru un teritoriu marin pe care și-l disputa. Din fericire nu s-a ajuns la conflict militar, iar recent,…

- @ Moaștele Sfantului Gheorghe Pelerinul, aduse de la Manastirea Varatic pentru a implini rugaciunile credincioșilor Parohiei Tamași Ziua de 5 decembrie a fost istorica pentru comuna Corbeanca. Moaștele Sfantului Gheorghe Pelerinul, mare facator de minuni al lumii, au poposit in mijlocul Parohiei Tamași,…

- The Trade Competition Council has started an analysis to identify possible barriers to the digital transformation that affect the free competition of small and medium-sized enterprises (SMEs) in Romania."Our goal is to improve the business environment by incentivising competition and, at the same…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a afirmat, miercuri seara, referindu-se la tratarea marilor arsi, ca lucrurile s-au schimbat foarte mult fata de acum 8 ani cand s-a produs incendiul din Clubul Colectiv. Rafila a precizat ca se lucreaza la toate cele trei centre de mari arsi, cel mai avansat fiind…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat joi, la Bruxelles, in contextul in care și premierul Marcel Ciolacu se afla in vizita acolo, ca va avea o discuție cu președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, avand in vedere ajutorul pe care Romania l-a acordat Ucrainei.„Da, vom avea o intalnire in…

- Adrian Sarbu spune ca interesul Ungariei este ca Romania sa fie in Schengen, numai ca Viktor Orban, care detine puterea, nu executa interesul Ungariei, ci al Rusiei.Aflat in prima vizita a unui sef de stat roman la Budapesta dupa 14 ani, Klaus Iohannis a fost ignorat de premierul Viktor Orban.…

- Rezerviștii chemați la exercițiu vor fi chemați la unitați militare in vederea desfasurarii unor activitati specifice de pregatire, precizeaza Ministerul Apararii intr-un comunicat de presa in care anunța desfașurarea exercițiului de mobilizare din Vrancea și Vaslui, in perioada 2-7 octombrie.„Exercitiul…