Stiri pe aceeasi tema

- Anunțul surprinzator al demisiei sale vine insa dupa ce activitatea lui in calitate de director executiv atat al Twitter, cat și al Square, companie de plați digitale, a fost intens criticata, iar doi dintre acționarii Twitter, Elliott Management și investitorul miliardar Paul Singer, i-au cerut sa…

- Direcotrul general al Twitter ar urma sa-si anunte retragerea din funciile de conducere, anunta CNBC anterior. Aceasta veste a condus imediat la aprecierea actunilor Twitter pe Wall Street, cu 11% in deschiderea sedintei, dupa care s-a stabilizat la +5%. Jack Dorsey detine o pozitie atipica. El conduce…

- Lidera social-democratilor suedezi, Magdalena Andersson, care a demisionat miercuri din functia de prim-ministru la doar cateva ore dupa ce obtinuse votul parlamentului, va avea o a doua sansa de a forma un guvern, a anuntat joi presedintele legislativului, Andreas Norlen, transmit AFP si Reuters.…

- Alexandru Arșinel a ajuns la spital, iar marele actor urmeaza sa fie operat. Aceasta a vorbit in exclusivitate la Antena 3 despre probleme de sanatate cu care se confrunta și care sunt destul de grave.

- Bogdan Oprea a fost purtator de cuvant in Ministerul Sanatații timp de o luna și jumatate, fiind primit in acea funcție de ministrul Vlad Voiculescu. El a demisionat la inceput de martie 2021 in plin scandal legat de publicarea de catre Ministerul Sanatații a datelor referitoare la pandemia de COVID-19.…

- Consilierul Judetean Dincer Geafar a demisionat din functie, dupa a fost numit secretar de stat in departamentul interetnic.Consilierul Judetean Dincer Geafar a demisionat din functie, dupa a fost numit secretar de stat in departamentul interetnic. Geafar fusese ales pe consilier pe listele PNL, urmare…

- Fiind cel mai bine vandut whisky american din lume, Jack Daniel’s este un produs de baza in lumea bauturilor alcoolice. Iar design-ul clasic ușor de recunoscut a ramas in esența același de la sfarșitul secolului al XIX-lea. Deși eticheta este directa și simpla, exista un element vag al celebrului logo…

- Salman Khan și Iulia Vantur formeaza un cuplu de cațiva ani de zile, iar povestea lor de dragoste se bucura de multa notorietate, atat in presa din Romania, cat și in presa straina. Deși relația lor merge ca pe roate, fanii se intreaba de ce Iulia Vantur nu apare pe Instagramul iubitului ei indian.…