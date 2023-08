Stiri pe aceeasi tema

- Compania Transgaz, operatorul operatorul tehnic al sistemului national de transport de gaze, a transmis miercuri o scrisoare catre mai mulți inalți oficiali europeni prin care solicita statelor membre ale UE care sunt beneficiare ale Fondului pentru Modernizare sa susțina proiectele de investiții propuse…

- Companiile energetice din Romania si Serbia au discutat la Bucuresti despre o serie de lucrari de reabilitare si modernizare derulate la Portile de Fier, centrala operata de cele doua tari, scrie Ziarul Financiar.

- Directorul Transgaz are 4 milioane de lei in conturi și a lucrat aproape toata viata in instituțiile publice din Romania, adica la stat. Tot anul trecut, Ion Sterian și-a mai cumparat și un apartament de 88 mp in București. El mai deține o casa in Capitala de 200 de metri patrați, cumparata in 2020,…

- Politic Maria Stoian, deputat PNL: Romania are oportunitati imbucuratoare pentru dezvoltarea proiectelor de energie verde / Declarație de presa iulie 14, 2023 10:44 Romania traverseaza o perioada extrem de fasta sub aspectul perspectivei investitiilor in domeniul energetic. Finantarile europene considerabile…

- Finanțarea va consolida baza de capital a Patria Credit, care va sprijini creșterea activitații acesteia – acordarea de imprumuturi micilor fermieri din Romania, care au adesea dificultați in accesarea creditelor tradiționale Fondul European de Investiții (FEI) a semnat un acord de imprumut subordonat…

- Primaria Timișoara va propune consilierilor locali analizarea și votarea unui proiect care prevede implementarea ”Strategiei de Alimentare cu Energie Termica in municipiul Timisoara in perioada 2022 – 2030 și perspectiva 2050”. Documentul analizeaza situația actuala și propune scenarii pentru viitor,…

- V. Stoica Penitenciarul Berceni va deveni parte integranta a rețelei de inchisori din Romania, aflata in subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP) și ar trebui dat in folosința la inceputul anului 2026, conform programarilor stabilite oficial. Deocamdata, dupa realizarea studiilor…