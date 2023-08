Stiri pe aceeasi tema

- Compania Transgaz, operatorul operatorul tehnic al sistemului national de transport de gaze, a transmis miercuri o scrisoare catre mai mulți inalți oficiali europeni prin care solicita statelor membre ale UE care sunt beneficiare ale Fondului pentru Modernizare sa susțina proiectele de investiții propuse…

- Compania Transgaz, operatorul operatorul tehnic al sistemului national de transport de gaze, a transmis miercuri o scrisoare catre mai mulți inalți oficiali europeni prin care solicita statelor membre ale UE care sunt beneficiare ale Fondului pentru Moder

- „Ordonanța austeritații” ar trebui sa fie adoptata cat mai repede, dat fiind riscul pierderii fondurilor europene din PNRR, și abia dupa aceea va urma rectificarea bugetara. In caz contrar, Romania se va afla in imposibilitatea de a ține deficitul bugetar asumat sub control, susțin oficialii romani.…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Florin-Ionut Barbu, va participa marti la Consiliul Agricultura si Pescuit, de la Bruxelles, unde se vor discuta teme de interes major pentru fermierii romani, informeaza ministerul de resort intr-un comunicat remis luni AGEPRES.Astfel, pe ordinea de…

- Directorul Transgaz are 4 milioane de lei in conturi și a lucrat aproape toata viata in instituțiile publice din Romania, adica la stat. Tot anul trecut, Ion Sterian și-a mai cumparat și un apartament de 88 mp in București. El mai deține o casa in Capitala de 200 de metri patrați, cumparata in 2020,…

- Politic Maria Stoian, deputat PNL: Romania are oportunitati imbucuratoare pentru dezvoltarea proiectelor de energie verde / Declarație de presa iulie 14, 2023 10:44 Romania traverseaza o perioada extrem de fasta sub aspectul perspectivei investitiilor in domeniul energetic. Finantarile europene considerabile…

- Accederea Bulgariei și Romaniei in Schengen ar putea fi o tema de discuție la reuniunea din octombrie a Consiliului Afacerilor Interne și Justiției (JHA), a declarat luni la o conferința de presa ambasadorul spaniol la București, relateaza Euractiv preluat de Rador. Spațiul Schengen trebuie sa funcționeze…

- Comisia Europeana a aprobat marți, 27 iunie, plata parțiala a banilor pentru cererea de plata cu numarul II a Romaniei din PNRR, din cauza ca nu au fost indeplinite doua jaloane din zona de energie.Pentru ca Bruxelles-ul sa aprobe cererea de plata numarul doi, Romania a avut de indeplinit 49 de jaloane.…