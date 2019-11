Directorul Tesla, veşti îmbucurătoare: producătorul de vehicule electrice deschide prima fabrică în Europa Tesla era in cautarea unei locatii in Germania pentru constructia unei fabrici numite "Gigafactory" - unde vor fi produse bateriile pentru vehiculele sale electrice, dar si masina Model Y.



Expertiza germana in domeniul auto a reprezentat principalul motiv pentru alegerea tarii, a precizat Musk.



Prima "Gigafactory" a fost construita in desertul din statul american Nevada. Apoi, in mai putin de sase luni, a fost construita o fabrica in China, la Shanghai. Deja compania dispune de o fabrica de asamblare in Olanda unde sunt produse masinile Model S si X. Dar analistii avertizeaza… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

