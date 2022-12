Scandalul blocarii aderarii țarii noastre la Spațiul Schengen de catre Austria urmat de inițiativa de boicotare a bancilor austriece a scos in evidența o situație ciudata in care se afla eternul director al Serviciului de Protecție și Paza (SPP), Lucian Silvan Pahonțu. Controversatul director al SPP, Lucian Pahonțu, a menționat in ultima declarație de avere aferenta anului fiscal 2021 (vedeți documentul in facsimil) ca, atenție, nu are niciun cont bancar. Dar, cu toate acestea, șeful SPP este remunerat lunar cu 26.091 de lei, adica circa vreo 5.500 de euro. Asta inseamna ca șeful SPP iși incaseaza…