Directorul Pfizer: Vaccinarea anuală anti-COVID este un scenariul mai bun decât doze booster frecvente Directorul executiv al companiei Pfizer, Albert Bourla, a declarat sambata ca un vaccin anual impotriva COVID ar fi de preferat in lupta cu pandemia fața de doze booster administrate la intervale scurte de timp, relateaza Reuters. ”Este mai ușor sa convingi oamenii sa-l faca”, a spus Bourla.Vaccinul de la Pfizer/BioNtech s-a dovedit a fi eficient impotriva formelor severe de boala și in prevenirea deceselor cauzate de varianta Omicron, dar mai puțin eficient in prevenirea transmiterii.Odata cu creșterea numarului de cazuri, multe țari au inceput sa administreze doza a patra de vaccin sau au scurtat… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

