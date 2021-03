Albert Bourla, directorul executiv al Pfizer, si-a anulat vizita in Israel pentru ca nu s-a vaccinat cu a doua doza de vaccin anti-covid. Atat Albert Bourla, cat si membrii delegației care trebuia sa-l insoțeasca in timpul vizitei sale, nu au primit a doua doza de vaccin. CEO-ul Pfizer a declarat in luna decembrie ca nu dorește sa ,,faca coada” și va aștepta pana cand va fi vaccinata categoria sa de varsta. Astfel, el a primit doar prima doza de vaccin anti-covid. „Continuam sa fim interesati sa vizitam Israelul si sa ne intalnim cu factorii de decizie. Vizita in Israel va fi probabil programata…