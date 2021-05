Președintele și directorul Pfizer, Albert Bourla, a declarat ca vaccinul anti-COVID ar putea deveni anual, la fel ca serul anti-gripal. “Vaccinarea continua dupa 2021 este esențiala, deoarece Covid-19 continua sa se raspandeasca rapid in Europa și in lume: la mai mult de un an de la primele cazuri de contagieri, continuam sa ne imbogatim cunoștințele […] The post Directorul Pfizer ar vrea ca vaccinul anti-COVID sa fie administrat in fiecare an appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .