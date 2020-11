Stiri pe aceeasi tema

- "Am fost OK, fara simptome. Este a 17-a zi si am urmat protocoalele. Intrucat nu am simptome si am urmat strict protocolul, nu vad necesitatea testarii", a declarat directorul OMS la un briefing la Geneva. "Pot sa va asigur ca sunt OK si chiar foarte, foarte ocupat. Cel mai important lucru este sa respecti…

- Directorul Organizației Mondiale a Sanatații (OMS) insarcinat cu probleme de urgența sanitara, Michael Ryan, indeamna autoritațile sa plaseze in carantina cazurile de contact, in contextul unei creșteri ingrijoratoare a cazurilor de infectare cu coronavirus intr-o mare parte a Europei și a Statelor…

- Aproximativ 120 de milioane de teste rapide de diagnosticare a noului coronavirus vor fi puse la dispozitia tarilor cu venituri mici si medii la maximum 5 dolari pe unitate, a anunțat luni Organizatia Mondiala a Sanatatii, relateaza Mediafax, care citeaza Reuters.Directorul general al OMS, Tedros Adhanom…

- Organizația Mondiala a Sanatații a anunțat vineri, 4 septembrie, ca, cel mai probabil, nu vom avea vaccinari la scara larga impotriva noului coronavirus pana la mijlocul anului viitor, noteaza Reuters. Purtatorul de cuvant al acestui for a explicat și de ce: trebuie verificate riguros eficacitatea și…