- Directorul Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, susține ca pandemia de coronavirus și, implicit, criza generata de aceasta a afectat sanatatea psihica a milioane de oameni.

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a raportat astazi cea mai mare crestere de pana acum a numarului zilnic de persoane infectate cu noul coronavirus, la nivel global. Un vaccin este așteptat acum mai mult ca niciodata. Organizatia Mondiala a Sanatatii – OMS a anuntat ca numarul cazurilor de infectare…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), reunita sambata la Geneva, a avertizat ca pandemia de coronavirus va fi “foarte lunga”, scrie AFP. Comitetul de urgenta al organizatiei, reunit de vineri pentru a patra oara ca sa reevalueze pandemia”, a subliniat ca durata sa va fi…

- Pandemia de coronavirus este un dezastru ale carei efecte vor fi resimțite zeci de ani de acum inainte, a declarat vineri directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, in cadrul unei reuniuni a Comitetului de urgenta al OMS la Geneva, relateaza Reuters, citata…

- Numarul cazurilor confirmate de infectare cu coronavirus miercuri, a trecut de 15 milioane in toata lumea. Noul salt de un milion de infectari de la 14 la 15 milioane s-a facut de aceasta data in mai puțin de cinci zile. Pandemia continua sa accelereze puternic in Americi, unde cazurile continua sa…