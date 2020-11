Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a anuntat duminica seara ca a intrat in carantina dupa ce a fost in contact cu o persoana care a fost testata pozitiv pentru COVID -19, precizand ca nu are niciun simptom al bolii, relateaza AFP.

- Șeful DSU, Raed Arafat, este de parere ca cifra reala a cazurilor de bolnavi Covid-19 ar putea fi mult mai mare, deoarece unii oameni nu știu ca au boala și merg pe strada. Tocmai din acest motiv este absolut necesar ca oamenii sa poarte masca pe fața. „La modul in care crește numarul sunt convins […]…

- Primarul Timisoarei a anuntat pe Facebook ca s-a intalnit cu o persoana confirmata cu COVID care a aflat abia marti seara. Acesta a respectat regulile de distantare sociala, insa marti a avut programate o serie de intalniri cu prefectul de Timiș, cu medicii de la Spitalul „Victor Babeș”, cu directorul…

- Noul primar al Timișoarei, Dominic Fritz, a anunțat miercuri ca s-a autoizolat și și-a facut un test Covid-19 dupa ce luni s-a intalnit cu o persoana care a fost testata pozitiv marți cu noul coronavirus. ”Luni m-am intalnit cu o persoana care a aflat aseara ca are Covid-19. Am purtat masca, am pastrat…

- Presedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen a anuntat luni ca s-a plasat in izolare, dupa ce s-a aflat in contact cu o persoana infectata cu noul coronavirus, relateaza Reuters. ”Am fost informata ca am participat la o reuniune, marti, la care asistat o persoana care a fost testata ieri (duminica)…

- Trei lideri ai PSD Salaj au fost confirmati cu noul coronavirus si au ajuns la spital. Este vorba despre Tiberiu Marc – președintele Consiliului Județean Salaj (inca in funcție), vicepreședintele PSD Zalau și fostul prefect, Florin Florian. Toți trei au intrat in contact cu Marcel Ciolacu in urma cu…

- „Pandemia ne-a oferit sansa de a vedea cum ar putea fi lumea noastra: un cer curat si rauri. Covid-19 este o criza de sanatate care se intampla o data la un secol. Dar tot o data la un secol, ne da ocazia de a transforma lumea pe care o vor mosteni copiii nostri – lumea […] The post Șeful OMS, declarație…