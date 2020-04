Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii de la Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 au efectuat, miercuri, zece perchezitii in Capitala si judetele Constanta, Galati si Cluj, la persoane care vindeau online teste rapide pentru depistarea coronavirusului, despre care anchetatorii spun ca sunt false. "Intr-o…

- Doua femei au fost retinute in Capitala, fiind acuzate ca au incercat sa jefuiasca un batran de 86 de ani, dupa ce au intrat in apartamentul acestuia echipate cu masti si manusi chirurgicale, sub pretextul ca au venit sa-i dezinfecteze locuinta cu o substanta impotriva coronavirusului, scrie Agerpres.Procurorii…

- Cristian Gațu, 74 de ani, fost dublu campion mondial la handbal cu echipa Romaniei și fost președinte al Federației Romane de Handbal, e internat la Spitalul Militar din Capitala, dupa ce a suferit un atac cerebral. „Am vorbit cu el, am vazut ca nu prea ințelegeam ce spune. L-am intrebat ce s-a intamplat.…

- O femeie din București a anunțat la Poliție ca fiica sa și concubinul acesteia, intorși recent din Franța. nu respecta masura izolarii la domiciliu, așa cum au semnat in declarația pe propria raspundere. Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 2 au deschis dosar penal in acest caz.

- Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, si secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, Horatiu Moldovan, sustin, de la ora 11.00, o declaratie de presa despre gestionarea situatiei privind noul coronavirus, dupa ce sambata a fost inregistrat si primul caz de infectare in Bucuresti.Cel…

- Primul roman infectat cu noul coronavirus a fost dus, in noaptea de miercuri spre joi, la Institutul Matei Balș din Capitala. Acesta a fost transportat de un echipaj SMURD, care a ajuns joi dimineața la București. „Transportul s-a desfașurat in condiții normale pentru astfel de situații și nu a reprezentat…

- Asociația elevilor din București și Ilfov (AEBI)solicita Directiilor de Sanatate Publica din Bucuresti si Ilfov sa dispuna masuri urgente pentru igiena in scoli, deoarece elevii se afla in pericol.