“Adevarata problema ar fi umplerea depozitului in primavara si vara, in pregatirea pentru iarna 2022-2023”, a spus CEO-ul grupului francez. “Ar fi foarte greu sa gasesti volumele necesare si ar fi foarte greu in cazul unui conflict lung in Ucraina. In realitate, am intra atunci intr-o noua lume a energiei, sub efectul unui soc fizic si al unui soc de pret fara precedent care ar transforma, fara indoiala, peisajul energetic pentru o lunga perioada de timp. Pentru iarna care se incheie, nu ar fi nicio problema de aprovizionare, mai ales ca este destul de blanda. Chiar si fiind complet lipsiti de…