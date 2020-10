Stiri pe aceeasi tema

- Designerul vestimentar japonez Kenzo Takada a decedat duminica, la 81 de ani, din cauza COVID -19. ”Kenzo Takada s-a stins din viata duminica, 4 octombrie 2020, la Spitalul american din Neuilly-sur-Seine din cauza afectiunilor provocate de COVID -19”, a precizat purtatorul de cuvant, potrivit unui comunicat…

- Tanara femeie ar fi luat virusul SARS Cov 2 de la fratele ei, intors recent din Spania. In urma cu o saptamana mama femeii a murit, tot in urma infectiei cu Covid 19. Acum a murit si ea impreuna cu copilasul ei. Fusese depistata Covid 19 pozitiv si a fost trasferata in stare grava la Alba Iulia de pe…

- O femeie insarcinata in 25 de saptamani a murit la Spitalul Judetean de Urgenta din Alba Iulia. Aceasta avea COVID-19 și a fost transferata in stare grava la Alba Iulia, de pe sectia de ATI a Spitalului din Targu Mures, potrivit Mediafax.

- Inca 3 persoane infectate cu SARS-COV-2, din județul Alba, au DECEDAT in ultimele 24 de ore. Toate sufereau și de alte comorbiditați. Prima persoana decedata este un barbat de 57 de ani, internat din data de 6 august 2020, la Spitalul Județean de Urgența din Alba iulia, care suferea de multiple comorbiditați,…

- Inca un potential focar de infecție cu COVID-19 in mediul rural vasluian. Un barbat in varsta de 47 ani, din satul Lunca, comuna Gherghești, a murit dupa ce a fost diagnosticat cu virusul SARS-CoV2. Pentru ca acesta ar fi participat, in urma cu cateva zile, inainte ca boala sa se manifeste, la o adunare…

- Bilantul epidemiei de coronavirus a ajuns la 30.223 de morti pe teritoriul Frantei, au anuntat marti seara autoritatile medicale de la Paris, raportand peste 900 de noi cazuri Covid-19 in ultimele 24 de ore, potrivit cotidianului Le Figaro si agentiei Reuters, informeaza Mediafax.Citește și:…

- Cinci persoane, patru femei și un barbat, au decedat in ultimele 24 de ore, din cauza infecției cu Covid-19, anunța Ministerul Sanatații. Astfel, bilanțul deceselor a ajuns la 740, de la inceputul pandemiei.

- La nivel național, pana marți, 14 iulie, au fost confirmate 33.585 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 23.798 au fost externate, dintre care 21.803 de pacienți vindecați și 1.995 de pacienți asimptomatici, externați la 10 zile dupa…