Directorul festivalului „Slavianski Bazar”: Avem o relație specială cu Moldova CHIȘINAU, 16 iul – Sputnik. Directorul festivalului, Gleb Lapițki, a povestit despre specificul evenimentului din acest an in studioul Radio Sputnik Moldova. Potrivit acestuia, in amfiteatrul de vara din Vitebsk a avut loc deja o deschidere la scara larga, unde, in ciuda pandemiei, au fost prezenți mulți spectatori. In plus fața de unele restricții și modificari, care au fost stabilite de organizatorii competiției, anul acesta a existat o inovație a festivalului. „Este vorba de pașapoarte ale cetațenilor festivalului „Slavianski Bazar”. Am numit acest document pașaport- albastrea,… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md „Este vorba de pașapoarte ale cetațenilor„Slavianski Bazar”. Am numit acest document pașaport- albastrea,…

Stiri pe aceeasi tema

- PodcasturiPremiera: Proiect cinematografic cu papușile de la Teatrul "Guguța" Teatrul Municipal de Papuși "Guguta" din Chișinau vine cu surprize inedite pentru micii spectatori. Pentru prima data, papușile de la teatrul respectiv au participat la un proiect cinematografic, la inițiativa colegilor…

- CHIȘINAU, 29 iunie - Sputnik. Peste 700 de mii de locuitori ai Moldovei au fost vaccinați in timpul campaniei de imunizare cu prima doza a unuia dintre vaccinurile impotriva COVID-19 utilizate in țara. Peste 230 de mii de persoane și-au administrat ambele doze. Informația a fost comunicata de secretarul…

- CHIȘINAU, 29 mai - Sputnik. Ministerul de Externe a actualizat vineri informațiile privind accesul cetațenilor Republicii Moldova pe teritoriul altor state. Astfel, de la 1 iunie moldovenii cu pașaport biometric vor putea calatori liber in Romania. Aceștia vor trebui sa prezinte la vama doar…

- BUCUREȘTI, 11 mai – Sputnik, Marius Holdean. Șeful statului roman și președintele Poloniei au discutat ieri in cadrul intalnirii avute la București despre Republica Moldova, dand semnale de sprijin pentru Maia Sandu. Astfel, președintele polonez, Andrzej Duda și-a exprimat speranța ca președintele…

- CHIȘINAU, 10 mai – Sputnik. Polițiștii de frontiera de la Iași au depistat in zona de responsabilitate un cetațean din Republica Moldova care a incercat sa intre ilegal in Romania, trecand inot raul Prut. © Sputnik / Mihai CarausCe se intampla la vama in perioada sarbatorilor: Informații…

- Podcasturi Vaccin anti-COVID: Cand moldovenii se vor putea programa online pentru imunizare In cadrul emisiunii "Logica Puterii", medicul Inga Pasecinic a declarat ca Republica Moldova este foarte aproape de a ajunge la un sistem centralizat de programare pentru vaccinare. Autoritațile din domeniul…

- PodcasturiAu ramas zile numarate: Cum puteți ajuta organizațiile neguvernamentale © Sputnik / Miroslav RotariAnunț important de la FISC! Ce trebuie sa știe cei care au de platit impoziteIn opinia lui Igor Belei, mecanismul de redecționare a celor 2 procente din impozitul pe venit pentruorganizațiile…