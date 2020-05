Stiri pe aceeasi tema

- Managerul Spitalului Județean de Urgența din Targu Jiu, Dumitru Vienescu, diagnosticat cu COVID 19, a fost internat duminica la Secția Boli Infecțioase. Directorul se izolase la domiciliu, dupa ce joi spre vineri primise rezultatul pozitiv de la Laboratorul de genetica moleculara de la Targu Jiu. Vienescu…

- O pacienta diagnosticata cu COVID-19 povestește, de pe patul de spital, ca „boala este foarte grea”, maladia evoluand „nu in ore, ci in minute, in secunde”, motiv pentru care ea considera ca „oamenii trebuie sa creada ceea ce se spune pentru ca este adevarat”.Spitalul Universitar de Urgenta…

- ​Campionatul de fotbal al Germaniei, întrerupt din cauza pandemiei de coronavirus, s-ar putea relua "la mijlocul sau la sfârsitul lui mai", au estimat ministrii sportului din cele 16 landuri germane, informeaza AFP.Responsabilii cu sportul din cele 16 landuri considera "justificabila"…

- Israelienii au gasit o metoda inedita pentru a crește viteza testelor pentru COVID-19: o ghereta stradala. Aceasta este izolata perfect iar medicul sau asistentul aflat in interior este protejat, potrivit Euronews . Persoana care face recoltarea este protejata de un geam de sticla și de manuși de cauciuc…

- Directorul executiv al organizației Amnesty International Moldova, Veaceslav Tofan, il indeamna pe președintele Igor Dodon sa-i solicite președintelui turc eliberarea profesorilor turci, intrucat Turcia intenționeaza sa elibereze din inchisori zeci de mii de persoane, din cauza pandemiei de Covid-19.

- Printr-un comunicat dat publicitații, miercuri, Comisia Europeana anunța ca a oferit tuturor țarilor membre Ghidul privind colectarea, testarea, procesarea, pastrarea, distribuția și administrarea sub monitorizare a plasmei convalescente, recoltate de la pacienții COVID-19, scrie, pe Facebook, Florin…

- Luni seara, Ioan Serban, profesor si pastor la o biserica penticostala "Izvorul vietii" din Aradul Nou, a decedat la Spitalul Judetean din Arad. Alex-Emanuel Serban, fiul pastorului, a explicat pe pagina sa de Facebook ce s-a intamplat. "Ioan Serban, tatal meu, s-a dus astazi la Domnul... A fost cel…