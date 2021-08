Stiri pe aceeasi tema

- Directorul CIA, William Burns, a avut luni o intalnire confidentiala la Kabul cu cofondatorul miscarii talibane Abdul Ghani Baradar, scrie publicatia The Washington Post, citata de AFP, aceasta fiind intalnirea la cel mai inalt nivel intre SUA si regimul fundamentalist dupa ce acesta din urma a preluat…

- Directorul CIA, William J. Burns, a avut o întâlnire secreta la Kabul, luni, cu liderul de facto al talibanilor, Abdul Ghani Baradar, aceasta fiind cea mai importanta întâlnire fața în fața între talibani și administrația Biden, de când militanții au pus mâna…

- Liderul NATO a declarat ca forțele Alianței ”au luptat cu curaj” in Afganistan, dar nu au reușit sa securizeze țara. ”In cele din urma, autoritatile politice afgane au esuat in a opune rezistenta talibanilor si in a ajunge la o solutie pasnica. Esecul autoritatilor afgane este acela care a dus la ceea…

- Conducerea mișcarii talibane a fost mai mereu acoperita de mister. Acum, la revenirea la putere in Afganistan a talibanilor, principalii lideri ai acestui grup islamic radical au fost prezentați in La Libre Belgique, informeaza Hot News.ro. Haibatullah Akhundzada - liderul supremNumit in fruntea talibanilor…

- Presedintele egiptean Abdel Fattah al-Sissi s-a intalnit duminica la Cairo cu seful Agentiei Centrale de Informatii (CIA), William Burns, pentru a discuta despre unele dosare regionale, intre care situatia din Teritoriile palestiniene si din Afganistan, potrivit AFP. Pe agenda intalnirii figureaza…

- Directorul Agentiei Centrale americane de Informatii (CIA) William Burns s-a intalnit cu premierul israelian Naftali Bennett la Tel Aviv si au discutat despre Iran, anunta Guvernul israelian, relateaza Reuters. Tensiuni au crescut puternic in Orientul Mijlociu, in urma unui atac cu drone vizand…

- O delegatie a talibanilor afgani s-a intalnit in China cu ministrul chinez de externe si cu alti inalti responsabili ai diplomatiei chineze, a declarat miercuri pentru AFP un purtator de cuvant al insurgentilor, membru al acestei delegatii. In cadrul acestei vizite de doua zile incepute marti,…