Stiri pe aceeasi tema

- Directorul Antibiotice Iasi, Ioan Nani, a afirmat, pentru MEDIAFAX, ca fabrica va putea produce in curand 3,5 milioane de comprimate de hidroxiclorochina, medicament utilizat pentru tratarea pacientilor infectați...

- Ioan Nani, directorul general de la Antibiotice Iasi, a declarat, pentru Europa Libera, ca pana la sfarsitul lunii aprilie fabrica va putea trimite in spitalele romanesti peste doua miloane de comprimate de hidroxiclorochina, cum este denumita substanta pe baza de chinina care a fost introdusa de mai…

- Antibiotice Iași va produce Hidroxiclorochina, ptr tratamentul de COVID Foto: Ministerul Afacerilor Interne. Hidroxiclorochina, medicament folosit în tratamentul pentru COVID-19, va fi produsa de Antibiotice Iași, compania urmând sa primeasca substanța activa din China.…

- Hidroxiclorochina, medicament folosit in tratamentul pentru COVID-19, va fi produsa la Antibiotice Iasi, compania urmand sa primeasca substanta activa din China, a anuntat directorul general Ioan Nani. Ioan Nani: Suntem in masura sa spunem ca, daca substanta ajunge, asa cum stiu, pe data de 22 aprilie,…

- Medicamentul a fost laudat si de presedintele american Donald Trump, ca un tratament promitator impotriva Covid-19. "Nu e greu de facut Hidroxiclorochina. Din punctul de vedere al complexitatii tehnologice este un produs obisnuit. Problema nu e asta, ci accesul la o sursa de substanta activa. Incearcam…

- Hidroxiclorochina poate fi produsa in Romania, la Antibiotice Iași. Medicamentul folosit in schema de tratament a coronavirusului este importat in acest moment de autoritați și s-a dovedit a avea succes in reducerea inflamațiilor plamanilor persoanelor afectate de COVID-19. Directorul fabricii din Iași…

- Catalin Hideg, patronul firmei care a primit de la statul roman contractul de 56 de milioane de lei pentr a livra 1,7 milioane de masti de protectie a avut o interventie la B1TV in care a afirmat ca desi a primit contractul de la stat, „sunt cel mai sarac patron din Romania”.

- Catalin Hideg, patronul firmei care a primit de la statul roman contractul de 56 de milioane de lei pentr a livra 1,7 milioane de masti de protectie a avut o interventie la B1TV in care a afirmat ca desi a primit contractul de la stat, „sunt cel mai sarac patron din Romania”. Acesta a mai precizat si…