Directorul ANP, Dan Halchin: Depunem eforturi ca până la ­finalul anului viitor să nu mai avem ­supraaglomerare în penitenciare Directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor (ANP), Dan Halchin, a afirmat, ieri, ca se depun eforturi ca pana la finalul anului viitor sa nu mai existe supraaglomerare in penitenciare. “Guvernul Romaniei a aprobat, prin memorandum, in anul 2020, un plan potrivit caruia infrastructura penitenciara trebuie sa se dezvolte treptat, pana in punctul in care privarea de libertate sa nu se mai realizeze in conditii de supraaglomerare. Astfel, pentru anul 2021 au fost planificate 210 locuri de detinere, au fost date in folosinta 216. Pentru anul 2022 au fost planificate 445 de noi… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

