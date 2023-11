Directorul Aeroportului din Braşov a fost demis Anuntul privind destituirea directorului aeroportului din Brasov, inaugurat anul acesta, a fost facut de catre jurnalistii de la newsbv.ro. Jurnalistii locali noteaza ca motivele care au stat la baza revocarii din functie a lui Alexandru Anghel sunt ”lipsa de comunicare si transparenta luarii unor decizii, neindeplinirea unor sarcini transmise, dar si actiuni care au adus prejudicii functionarii aeroportului, ba chiar a pus in pericol functionarea acestuia”. Contactat telefonic, vicepresedintele Consiliului Judetean Brasov, Ciprian Sterpu, a declarat, pentru News.ro, ca nu a fost prezent la… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Directorul Aeroportului Internațional Brașov – Ghimbav, Alexandru Anghel, a fost demis de Consiliul de Administrație al AIBG. Motivele, conform surselor newsbv.ro, sunt lipsa de comunicare și transparența luarii unor decizii, neindeplinirea unor sarcini transmise, dar și acțiuni care au adus prejudicii…

- DAN AIR va avea ultimul zbor cu aterizare pe Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav, joi, 9 noiembrie. Cursa Stuttgart-Nuremberg-Brașov va ajunge la Ghimbav, in jurul orei 15.30. Apoi, toate operațiunile companiei aeriene vor fi mutate complet pe Aeroportul Internațional ,,George Enescu” din Bacau.…

- Directorul Aeroportului Internațional din Brașov ar fi fost demis, dupa ce compania Dan Air a anunțat ca renunța sa foloseasca acest aeroport, ceea ce inseamna ca o singura companie aeriana va mai apela la serviciile acestui aeroport. Informația privind demiterea lui Alexandru Anghel de la conducerea…

- Aeroportul Brașov, situat in inima Munților Carpați, continua sa iși extinda serviciile și sa atraga atenția asupra potențialului sau, dar se confrunta cu dificultați in privința extinderii programului de funcționare. Actualmente, aeroportul funcționeaza intre orele 7.00 și 19.00, ceea ce limiteaza…

