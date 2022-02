Stiri pe aceeasi tema

- Bursa japoneza a inchis sedinta de miercuri in crestere cu 1,68%, dupa ce companiile nipone au raportat castiguri trimestriale ridicate, transmite Kyodo. Indicele principal Nikkei-225 a ajuns la valoarea de 27.533,60 puncte, in crestere cu 455,12 puncte comparativ cu valoarea inregistrata la inchiderea…

- Bursa japoneza a inchis sedinta de luni in crestere cu 1,07%, dupa ce companiile nipone au raportat castiguri trimestriale ridicate, transmite Kyodo. Indicele principal Nikkei-225 a ajuns la valoarea de 27.001,98 puncte, in crestere cu 284,64 puncte comparativ cu valoarea inregistrata la inchiderea…

- Numarul copiilor și adolescenților diagnosticați cu COVID-19 in Romania este in creștere accelerata. Totalul din aceasta saptamana, peste 35.800, a fost cu aproape 50% mai mare decat cel din intervalul precedent. Evoluția se regasește și in situația din spitale, unde sunt internați cu coronavirus aproape…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a prezentat miercuri, in ședința de guvern, evoluția pandemiei in Romania. Potrivit ministrului, in ultima saptamana a crescut numarul cazurilor noi cu 50%, insa numarul cazurilor grave a ramas redus.

- Un nou an pandemic în retrospectiva. Prin ce s-a diferențiat anul pandemic numarul 2, fața de numarul 1? Rezultatele sumarizeaza datele obținute de un robot de recrutare Dora, utilizat de o platforma de HR în perioada ianuarie - decembrie 2021 din 12 țari, 316 orașe, pe 134 profesii.Cele…

- Zilnic auzim la stiri sau citim in presa ca anumiti indici bursieri la nivel national sau international au inregistrat o scadere majora sau ca au crescut semnificativ. Dar ce sunt acesti indici? Indicii bursieri exprima evolutia preturilor instrumentelor financiare ce sunt cuprinse in structura indicelui…

- Romania se afla intr-un cerc vicios, pentru ca, pe de o parte, lipseste forta de munca, iar pe de alta parte nu putem genera suficient de multa crestere economica sustenabila, nu din pixul unui guvernant, a afirmat, marti, intr-o conferinta de specialitate, Sebastian Burduja, vicepresedintele Comisiei…

- Senatorul PSD Gabriela Firea a declarat, duminica seara, ca si-ar dori sa candideze pentru un nou mandat de primar general al Capitalei la viitoarele alegeri locale, iar in ceea ce priveste o eventuala nominalizare a sa ca ministru al Muncii, ea considera ca are colegi mult mai bine pregatiti pentru…