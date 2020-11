Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Bordeanu, director de marketing pentru Dacia in cadrul Grupului Renault, a afirmat, vineri, ca modelele noi care vor fi lansate incepand din anul 2022 vor avea si optiunea unei motorizari hibride. "La asta ne gandim foarte serios, este luata in calcul pentru viitorul gamei, este luata in calcul…

- Noile modele Logan, Sandero si Sandero Stepway se adreseaza clientilor pragmatici, tot mai atenti la achizitiile pe care le fac, a afirmat vineri, la Titu, Daniela Copaciu, brand manager Dacia in Romania. "In acest context dificil, in acest context fara precedent in care provocarile mobilitatii viitoare…

- Constructorul auto Dacia a anuntat miercuri preturile pentru noile modele Logan, Sandero si Sandero Stepway, astfel ca acestea pornesc de la 8.400 de euro pentru noul Logan, 8.600 de euro pentru noul Sandero si 12.050 de euro pentru noul Sandero Stepway, iar primele livrari sunt programate in luna…

- La aproximativ o luna de la prezentarea oficiala a noilor generații Logan, Sandero și Sandero Stepway, Dacia a publicat prețurile pentru toate versiunile acestora. Comparativ cu prețurile de pornire ale precedentelor generații, noile Logan și Sandero costa acum cu aproximativ 800 de euro in plus, insa…

- Dacia Spring, primul model 100% electric produs in Romania, prezentat joi la Paris. Ce autonomie are și cand va fi disponibil pe piața Dacia Spring, primul model 100% electric al producatorului din Romania, va fi prezentat, joi, de Renault in cadrul evenimentului dedicat mobilitatii electrice, Renault…

- Dacia a prezentat la sfarșitul lunii septembrie noile generații Logan, Sandero și Sandero Stepway. Toate cele trei modele erau produse pana acum inclusiv la uzina Dacia de la Mioveni, insa constructorul francez a anunțat o schimbare de strategie in zona de producție dupa trecerea la noile generații.…

- Dacia a început un ”teasing” pe rețelele sociale și va prezenta în câteva zile noile generații Sandero, Sandero Stepway și Logan care vor veni, spun sursele, cu multe schimbari. Sandero a fost în ultimele luni printre cele mai vândute mașini din Europa. Noul…

- Inspectoratul General al Politiei Romane a anunțat ca autospecialele noi de poliție au fost recolantate in albastru și galben, cu elemente de culoare verde fosforescent. Totodata, inspectoratul de poliție informeaza ca acest demers a fost necesar pentru ca cetațenii sa poata diferenția autovehiculele…