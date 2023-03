Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 392. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat ca așteapta dialog cu administrația de la Beijing pe tema inițiativelor de pace, dupa vizita la Moscova a președintelui Chinei, Xi Jinping.

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat marti seara ca asteapta "dialog" cu Administratia de la Beijing pe tema initiativelor de negocieri, in contextul in care presedintele Chinei, Xi Jinping, se afla in vizita in Rusia, anunța Mediafax."Noi am propus Chinei sa devina un partener" pentru…

- NATO a "vazut unele semne" ca Rusia a cerut probabil ajutor letal din partea Chinei pentru a susține razboiul in Ucraina, a declarat marți secretarul general al Alianței, Jens Stoltenberg, anunța CNN, potrivit Rador."Nu am vazut nicio dovada ca China livreaza arme letale Rusiei, dar am vazut unele…

- In materialul de astazi „China la zi”, va prezentam opiniile experților chinezi cu privire la cel de-al patrulea subiect dezbatut in cadrul Conferinței Global Times 2023, organizata in a doua parte a lunii decembrie (*2022), la Beijing.

- China este ”foarte ingrijorata” de conflictul din Ucraina care ”se intensifica si chiar scapa de sub control”, indeamna la ”promovarea dialogului”, a declarat marti, 21 februarie, ministrul chinez de externe, Qin Gang, relateaza AFP și Agerpres. ”Vom continua sa promovam dialogul de pace (…) si sa actionam…

- n cadrul unei reuniuni prezidate de premierul Li Keqiang, Executivul a semnalat ca "principalul motor al economiei" este consumul si a indemnat "sa fie implementate politici destinate impulsionarii acestuia".De asemenea, Consiliul de Stat a cerut masuri pentru "accelerarea recuperarii consumului bazat…

- China și-a redeschis granițele pentru turiștii internaționali pentru prima data de cand au fost impuse restricții de calatorie la inceputul pandemiei COVID-19, in martie 2020. Pentru prima data din martie 2020, China a ridicat restricțiile impuse de pandemie asupra calatoriilor in strainatate și și-a…

- Pentru o mare parte a economiei globale 2023 va fi un an dificil, deoarece principalele motoare ale cresterii globale, Statele Unite, Europa si China, se confrunta cu o incetinire a activitatilor, a declarat duminica directorul general al Fondului Monetar International, Kristalina Georgieva, transmite…