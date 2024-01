Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au dispus sesizarea instanței de judecata in cazul directoarei executiva a DSP Maramureș, Ilea Ivette-Alessandra, și a șefe al Serviciului Control in Sanatate Publica din cadrul aceleiași instituții, Diaconița Oltea. Cele doua femei sunt acuzate de fraudarea unui concurs de angajare, iar cazul a fost trimis spre soluționare la Tribunalul Maramureș. Potrivit acordurilor de recunoaștere a vinovației, procurorii au reținut ca in perioada septembrie-noiembrie 2023, Ilea Ivette-Alessandra ar fi furnizat listele cu subiectele propuse pentru un concurs…