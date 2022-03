Stiri pe aceeasi tema

- Incendiile, care devasteaza de o saptamana zonele muntoase din regiunea orientala a Coreei de Sud, sunt deja considerate cele mai grave din istoria acestei tari, cu aproape 24.000 de hectare carbonizate, au informat vineri surse guvernamentale citate de EFE. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Asociatia Euro Foto Art verniseaza, marti, in Cetatea Oradea, Salonul International de arta fotografica "Femeia", dedicat zilei de 8 Martie, o expozitie care cuprinde 72 de imagini realizate de artiste din noua tari. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- O suprafata de aproximativ o suta de hectare de vegetatie uscata, stuf, maracinis si lastaris a ars pe un teren din localitatea Chirculesti, din cauza focului utilizat in spatii deschise, iar pompierii au actionat opt ore pentru stingerea flacarilor care au pus in pericol o padure aflata in apropiere,…

- Orchestra Filarmonicii din Zagreb a anulat doua interpretari din compozitorul rus Piotr Ilici Ceaikovski, care erau programate vineri seara in capitala croata, in semn de solidaritate cu Ucraina dupa invazia acesteia de catre Rusia, informeaza AFP preluat de agerpres. Fii la curent cu cele mai…

- Peste 250 de hectare de culturi de canabis au fost distruse saptamana aceasta si 13 persoane au fost arestate in statul Ondo, sud-vestul Nigeriei, a anuntat miercuri pe Twitter Agentia nigeriana Antidrog (NDLEA), relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Traseele tramvaielor 16 si 36 sunt scurtate, duminica, ca urmare a efectuarii unor lucrari de reparatii la reteaua de contact, a anuntat Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti - Ilfov (TPBI). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Un numar de 15 pompieri actioneaza, sambata seara, pentru stingerea unui incendiu, care a cuprins 30 de hectare de vegetatie uscata pe campul din localitatea Ludos, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu, Alina Voina, potrivit Agerpres. Fii…

- Pompierii de la ISU Buzau intervin, joi, pentru a stinge un incendiu de proportii care a distrus deja aproximativ 500 de hectare de vegetatie uscata, in comunele Scortoasa si Beceni, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…