Direcția Silvică cesionează dreptul de recoltare a celor mai scumpe ciuperci din lume Cele mai scumpe ciuperci din lume vor fi valorificate de Direcția Silvica Gorj. Este vorba de o licitație care va avea loc pe 2 iunie, la sediul Direcției Silvice Gorj care intenționeaza sa cesioneze dreptul de recolare a ciupercilor comestibile. In aceasta categorie intra inclusiv trufele care pot fi depistate doar cu ajutorul unor caini special antrenați. In funcție de calitate și marime se pot obține de la cateva sute la cateva mii de euro pentru un kilogram de trufe. Așadar, interesul pentru recoltarea ciupercilor comestibile este unul ridicat. An de an se prezinta societați care vor sa beneficieze… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

