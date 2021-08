Direcția Sanitar Veterinară continuă controalele. Amenzi de 90.000 de lei, un restaurant închis, zeci de kilograme de produse confiscate Inspectorii de la DSVSA Timiș nu se lasa și continua controalele drastice la societațile comerciale din domeniul alimentației publice. Bugetul realizat din amenzi crește, la fel și suma totala adunata zilnic. Joi au fost aplicate amenzi de 90.000 de lei. In urma controalelor desfașurate de inspectori din cadrul DSVSA Timiș cu privire la evitarea apariției ... The post Direcția Sanitar Veterinara continua controalele. Amenzi de 90.000 de lei, un restaurant inchis, zeci de kilograme de produse confiscate appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

