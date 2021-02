Directia Hidrografica Maritima, investitii la nava Capitan comandor Alexandru Catuneanu

Stiri pe aceeasi tema

- Compania Natioanala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta a organizat achizitie publica pentru proiectare si executie rk prelungire pasaj superior la curba mare, anunt ce poate fi consultat in sectiunea Documente a materialului. Valoarea contractului este de 181.388.564 lei. Compania Natioanala…

- Primaria municipiului Alba Iulia a lansat vineri in Sistemul Electronic de Achiziții Publice, o licitație pentru servicii de proiectare faza DTAC+PT + detalii de execuție și caiet de sarcini, verificarea tehnica de calitate a documentațiilor, inclusiv servicii de asistența tehnica din partea proiectantului…

- SC Alfaro Security SRL si SC Dialfa Security SRL sunt cele doua societati asociate din Galati care au castigat licitatia pentru contractul "Servicii de paza si ordine publica", lansat de Universitatea "Ovidius" din Constanta anul trecut in luna septembrie.Valoarea contractului este de 413.733,72 RON.Infiintata…

- Primaria orașului Cugir a lansat de curand in Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice pentru obiectivul de investiție “Reabilitare, modernizare, echipare infrastructura educationala pentru invatamantul general obligatoriu…

- Compania Nationala "Administratia Porturilor Maritime" SA Constanta a atribuit serviciul de medicina muncii Firma Iowemed SA se va ocupa Valoarea contractului este de aproape 180.000 leiCompania Nationala "Administratia Porturilor Maritime" SA Constanta a achizitionat, in urma unei licitatii publice,…

- Castigatoare a fost desemnata firma Tehnorex International, din Constanta. Valoarea contractului, fara TVA, depaseste 792.000 de euro.Ministerul Apararii Nationale ndash; UM 02022 Constanta a incheiat un acord cadru cu firma Tehnorex International pentru "R.K. Revizie majora cu modernizari sistem energetic…

- Ziarul Unirea Biserica „Nasterea Maicii Domnului” din Feneș va fi reabilitata: Licitația in valoare de peste 2.300.000 de lei, lansata in SEAP Compania Naționala de Investiții a lansat marți, 24 noiembrie, in Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru lucrari de execuție la obiectivul…

- Ziarul Unirea Varianta ocolitoare din Zlatna va fi reabilitata și modernizata: Licitația pentru servicii de proiectare, lansata in SEAP Primaria orașului Zlatna a lanstat vineri, 13 noiembrie, in Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru servicii de proiectare pentru elaborarea documentatiilor…