- Direcția de Sanatate Publica transmite ca, in ultimele 24 de ore, in județul Buzau au mai fost confirmate 28 cazuri de infectare cu COVID-19. Pacienții nou confirmați au varste cuprinse intre 10 și 83 de ani și au fost internați la Spitalul Municipal Ramnicu Sarat. Potrivit aceleiași surse, astazi,…

- Conform datelor Direcției de Sanatate Publica, in județul Buzau au mai fost confirmate duminica, 14 iunie, 32 de cazuri de infectare cu COVID-19. Numarul total de cazuri pozitive la nivelul județului a ajuns la 308. Din cele 32 de cazuri, un caz este al unei persoane din Braila, și altul al unui medic…

- Un buzoian in varsta de 37 de ani, care a fost depistat cu Covid 19 in data de 26 mai, si a fost internat la o unitate medicala din Capitala, a decedat astazi, 8 iunie, informeza Direcxtia de Sanatate Publica. Barbatul prezenta comorbiditati: ciroza hepatica si pneumonie. Decesul a fost confirmat oficial…

- In aceasta seara, 16 mai, a fost anunțat inca un deces la persoane confirmate infectate cu noul virus. O femeie, de 62 de ani, care a fost confirmata pozitiva COVID-19 in ziua de 7 mai, a decedat ieri, 15 mai. Potrivit informațiilor transmise la Institutul Național de Sanatate Publica, femeia suferea…

- O persoana infectata cu coronavirus din focarul aparut la UMS Ocna Mureș a decedat miercuri, 13 mai 2020. Este vorba despre o femeie de 63 de ani, contact al unui bolnav de la caminul social din subordinea primariei Ocna Mureș, unde a fost inregistrat un focar. Femeia a murit la spitalul de la Blaj,…

- Institutul Național de Sanatate Publica a confirmat un nou val de decese provocate de COVID-19. Iata la cat a ajuns noul bilanț la nivel național – 2 mai 2020. UPDATE 18.30: Institutul Național de Sanatate Publica a confirmat un nou val de decese provocate de COVID-19, in Romania. Femeie, 61 ani, județ…

- Ziarul Unirea Inca 6 DECESE provocate de infecția cu COVID-19: Bilanțul național ajunge la 182 Deces 177 Femeie, 67 ani din jud. Mehedinți. Internata in SJU Drobeta Turnu-Severin in 04.04.2020-pneumonie acuta bilaterala. Transferata in secția ATI-05.04.2020 Probe biologice recoltate pentru COVID-19…