- Ministerul Apararii din Rusia au acuzat astazi, Statele Unite de faptul ca au finantat un program de inarmare biologica in Ucraina si sustine ca a descoperit probe in acest sens in laboraoare ucrainene, relateaza AFP. „Obiecitvul acestor cercetari biologice fnantate de catre Pentagon in Ucraina era…

- CTP a vorbit despre situația din Ucraina, dar și despre modul in care Rusia a fost luata prin surprindere. Gazetarul a declarat la Digi24 ca razboiul lui Vladimir Putin , așa cum l-a conceput el de la inceput s-a incheiat, pentru ca nu a reușit cucerirea țarii intr-un timp atat de scurt. Potrivit acestuia,…

- Federatia de fotbal a Ucrainei a solicitat joi FIFA si UEFA sa amane meciul primei reprezentative contra Scotiei, de pe 24 martie, din semifinalele barajului de calificare pentru Cupa Mondiala 2022 din Qatar, scrie Reuters, citat de Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- O parte dintre refugiații ucraineni ajunși la Iași defileaza pe strazi cu bolizi de sute de mii de euro. Razboiul din Ucraina a facut ca cei cu dare de mana sa paraseasca cat de repede au putut țara atacata de ruși. Daca cei cu venituri modeste au ajuns in Romania cu trenul sau cu autocarul, bogații…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a convocat sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, care va avea loc marti, 1 martie 2022, incepand cu ora 12:00, la Palatul Cotroceni.Potrivit Administratiei Prezidentiale, pe ordinea de zi a sedintei sunt incluse subiecte referitoare la: Evolutiile privind…

- Aliații occidentali considera ca Kievul, capitala Ucrainei, este pe cale sa cada in cateva ore in mainile forțelor rusești. Joi seara, președintele SUA, Joe Biden, a anunțat sancțiuni suplimentare impotriva Rusiei, in timp ce țarile occidentale inca nu știuau cum sa reacționeze. Asta in timp ce luptele…

- Federațiile de Fotbal din Polonia, Suedia și Cehia susțin la unison ca Rusia nu ar mai trebui sa gazduiasca meciurile de calificare la Campionatul Mondial de luna viitoare (traseul B al barajului), dupa invazia din Ucraina dictata de Vladimir Putin. Vladimir Putin, președintele Rusiei, a ordonat in…

- In cursul dimineții de joi, Vladimir Putin a transmis un discurs surpriza prin intermediul caruia și-a anunțat atacul iminent impotriva Ucrainei, marcand astfel inceputul celui mai mare razboi din Europa de la 1945. In acest moment, tensiunile in Ucraina ating cote maxime, in timp ce cetațenii incearca…