- Manchester United a invins, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 1-0 (0-0), pe Crystal Palace, in etapa a XV-a a campionatului englez Premier League, potrivit news.ro. Golul a fost marcat de Fred, in minutul 77. Acesta a fost primul joc cu antrenorul german Ralf Rangnick pe banca…

- Zlatan Ibrahimovic critica Manchester United în ultima sa autobiografie, susținând ca echipa la care a activat este "mica, cu o mentalitate închisa".Machester United debuteaza cu Ralf Rangnick pe banca, sâmbata, pe Old Trafford, împotriva lui Crystal Palace.…

- Manchester United il va avea in continuare pe banca tehnica pe Michael Carrick la meciul cu Arsenal Londra de joi, din cauza ca germanul Ralf Rangnick nu a primit inca viza de munca, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Dupa demisia norvegianului Ole Gunnar Solskjaerlui, irlandezul Michael Carrick,…

- Ratarea calificarii in Liga Campionilor 2022/2023 de catre Manchester United ar putea provoca plecarea vedetei Cristiano Ronaldo (36 de ani), conform presei din Anglia. Ingrijorat de situația echipei din Premier League, unde Manchester United ocupa doar locul 6 dupa 11 etape, avand 9 puncte sub liderul…

- Cristiano Ronaldo (36 de ani) și Robert Lewandowski (33 de ani) au fost protagoniștii serii de marți din Liga Campionilor. Manchester United este dependenta de Cristiano Ronaldo. Portughezul a marcat in fiecare meci al „diavolilor” din grupa de Liga Campionilor. Din 8 reușite ale echipei, 5 ii aparțin. …

- Manchester United a pierdut meciul de pe teren propriu cu Aston Villa, scor 0-1. In prelungiri, „diavolii” au ratat un penalty, prin Bruno Fernandes. Singurul gol al partidei a fost marcat de Kortney Hause: „cap” la colțul scurt, din corner, minutul 88.E primul meci de la revenirea lui Cristiano Ronaldo…

- Manchester United a invins pe West Ham United, duminica seara, in deplasare cu 2-1, in etapa a 5-a din Premier League, echipa lui Solskjaer acumuland 13 puncte, ca si Liverpool, dar fiind pe locul 2 ca urmare a golaverajului.Potrivit Agerpres, Pe Stadionul Olimpic din Londra, Said Benrahma a deschis…

- Cristiano Ronaldo e pe val la Manchester United. Reintors pe „Old Trafford” pentru ultimii ani ai carierei, superstarul lusitan a punctat din nou pentru „diavoli”, la fel cum se intamplase și in Premier League. CR7 a deschis scorul in Elveția, in meciul pe care United l-a jucat in compania lui Young…