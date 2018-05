Stiri pe aceeasi tema

- Desi Franta a suspendat serviciul militar obligatoriu in urma cu aproape 20 de ani, un grup de lucru creat de presedintele Emmanuel Macron propune un serviciu national de o luna pentru toti tinerii francezi incepand de la 16 ani, informeaza Radio Canada, citand saptamanalul Journal du Dimanche (JDD). O…

- Iranul a avertizat joi ca va parasi acordul nuclear istoric încheiat cu cele sase mari puteri în 2015, în cazul în care Statele Unite ies din el, în contextul în care presedintele american Donald Trump ameninta sa retraga Statele Unite din acord pe 12 mai, scrie…

- Presedintele iranian Hassan Rouhani i-a declarat duminica omologului sau francez, Emmanuel Macron, ca acordul nuclear din 2015 intre Iran si marile puteri internationale (SUA, Rusia, China, Regatul Unit, Franta si Germania) nu este negociabil, informeaza AFP. Agentia preia de pe site-ul de internet…

- Franta isi va mari participarea la coalitia antijihadista impotriva Statului Islamic in Siria, a declarat, miercuri, presedintele francez, Emmanuel Macron, in a doua zi a vizitei sale de stat in SUA. Acesta nu a vrut sa ofere precizari in acest sens, informeaza joi publicatia Le Figaro.…

- Franta vrea sa mentina un dialog cu Rusia, dar trebuie sa pastreze in acelasi timp garda sus in fata Moscovei. A spus-o presedintele Emmanuel Macron, intr-un interviu acordat postului de televiziune Fox News.

- Merkel și Trump se intalnesc pe 27 aprilie la Washington, pentru o intrevedere organizata pe fondul relatiilor dificile si al dezacordurilor de fond intre cei doi lideri, citeaza Agerpres presa internaționalai. Casa Alba a transmis, joi, un comunicat in care anunța ca cei doi lideri vor discuta o serie…

- SUA sustin ca „toate optiunile sunt pe masa” ca raspuns la atacul cu arme chimice din Siria, in timp ce liderii tarilor din vest inca delibereaza privind un eventual raspuns militar, scrie BBC. Sarah Sanders, purtatoarea de cuvant a Casei Albe, a declarat ca nu a fost luata inca o decizie finala privind…

- O conversație de ultima ora intre președintele american Donald Trump și omologul sau francez, Emmanuel Macron a starnit noi zvonuri despre un posibil raspuns armat in SIria. Declarațiile Palatului Elysee despre un posibil raspuns in forța vin in contextul in care, in urma cu cateva zile, administrația…