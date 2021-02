Diplomați ruși și familiile lor au părăsit Coreea de Nord într-o vagonetă acționată manual VIDEO Un grup de diplomați ruși și familiile lor au parasit Coreea de Nord într-o maniera mai puțin obișnuita, relateaza BBC News. Opt persoane au calatorit cu trenul și autobuzul înainte de a traversa granția, cu tot cu zeci de valize, într-o vagoneta acționata manual.



Maniera inedita în care aceștia au parasit Coreea de Nord se datoreaza masurilor stricte impuse de autoritați ca urmare a pandemiei de coronavirus.



De anul trecut, autoritațile comuniste au interzis circulația trenurilor și au închis aeroporturile. Așa se face ca rușii nu au avut prea multe… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un grup de diplomați ruși și familiile lor au fau plecat din Coreea de Nord pcu ajutorul unei drezine acționata manual, din cauza masurilor stricte Covid impuse de autoritațile locale, relateaza BBC. Cei opt oameni au calatorit cu trenul și autobuzul inainte de a trece granița rusa pe calea ferata.…

- Un grup de diplomați ruși și familiile lor au fau plecat din Coreea de Nord pcu ajutorul unei drezine acționata manual, din cauza masurilor stricte Covid impuse de autoritațile locale, relateaza BBC. Citește și: LISTA miniștrilor care iși țin la secret consilierii personali: transparența pana…

- COVAX Facility va distribui 1,992 de milioane de doze de vaccinuri AstraZeneca /Oxford produse de Serum Institute of India in Coreea de Nord pana in prima jumatate a acestui an, scrie Agerpres .Programul COVAX, care asigura vaccinuri tarilor sarace, este coordonat de Alianta pentru vaccinuri (GAVI),…

- Premierul Florin Citu anunta ca a aprobat marti transmiterea catre Comisia Europeana a solicitarii ca Romania sa beneficieze de inca 8 milioane de doze de vaccin BioNTech/Pfizer din cele 200 de milioane negociate suplimentar la nivel european. "Asiguram dozele de vaccin necesare pentru imunizarea cat…

- Romania solicita inca 8 mil. de doze de vaccin BioNTech/ Pfizer. Cițu: ”Asiguram dozele necesare pentru imunizarea cat mai multor cetateni care vor sa se protejeze de COVID-19” Premierul Florin Citu anunta ca a aprobat marti transmiterea catre Comisia Europeana a solicitarii ca Romania sa…

- Romania solicita inca 8 mil. de doze de vaccin BioNTech/Pfizer. Cițu: ”Asiguram dozele necesare pentru imunizarea cat mai multor cetateni care vor sa se protejeze de COVID-19” Premierul Florin Citu anunta ca a aprobat marti transmiterea catre Comisia Europeana a solicitarii ca Romania sa…

- Sambata, Coreea de Sud a anunțat un numar record de 950 de cazuri de coronavirus, depasind varful de la sfarsitul lunii februarie de 909, in timp ce presedintele a numit al treilea val de COVID-19 in tara o „urgenta”, relateaza Agerpres.928 dintrecazurile raportate vineri de Agenția de control și prevenire…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a lansat azi o campanie prin care va incerca sa incurajeze 100 de milioane de persone sa renunte la fumat cu ajutorul Whatsapp si al altor mijloace digitale, relateaza EFE, citata de agerpres . Campania, care va dura un an, va fi axata in special asupra tarilor…