- Un comerț de trei miliarde USD este pus in pericol de politica agresiva a Chinei, avertizeaza secretarul de stat al Statelor Unite. Antony Blinken, secretarul de stat al SUA, a facut aceasta declarație in Indonezia. Oficialul american s-a referit la comerțul din regiunea Asiei și Pacificului, care cumuleaza…

- Rusia va solicita „garantii pe termen lung” ca NATO nu va continua a se extinde spre est si nu va instala sisteme de armament in apropierea frontierelor ruse, a declarat miercuri presedintele Vladimir Putin, conform agentiei Associated Press. „Vom cere garantii de securitate credibile si pe termen lung.…

- Seful diplomatiei americane, Antony Blinken, se va intalni joi la Stockholm cu omologul sau rus Serghei Lavrov, pe fondul unor noi tensiuni militare la granita dintre Rusia si Ucraina, a anuntat miercuri un oficial din cadrul Departamentului de Stat, informeaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres.…

- Lituania se va adapta la problemele economice pe termen scurt provocate de China din cauza actiunilor guvernului de la Vilnius pentru intarirea legaturilor cu Taiwanul, a asigurat miercuri ministrul lituanian de externe, Gabrielius Landsbergis citat de Reuters. Aflat in vizita la Washington, el a…

- Secretarul de stat american Antony Blinken s-a angajat vineri sa faca „lumina deplina” asupra „sindromului Havana”, o afecțiune misterioasa ce îi loveste pe diplomatii americani din toata lumea si care a fost comparat uneori cu „atacurile acustice” imputate…

- Secretarul de stat american, Antony Blinken, i-a spus șefului diplomației chineze, Wang Yi, duminica, ca Statele Unite se opun acțiunilor intreprinse de Beijing care accentueaza tensiunile in stramtoarea Taiwanului, relateaza Reuters.

- China a inregistrat in acest an o creștere a persoanelor infectate cu gripa aviara, ceea ce provoaca ingrijorari legate de apariția unei mutații a tulpinei care circula pana in prezent și care a facut ca virusul sa fi devenit mai contagios, informeaza Reuters.