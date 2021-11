Diplomat rus, găsit mort în fața ambasadei Rusiei din Berlin. El ar fi căzut de la un balcon Un secretar de ambasada al misiunii diplomatice ruse in Germania a fost gasit mort pe trotuarul din fața ambasadei Moscovei de la Berlin, potrivit publicațiilor germane Spiegel , Tagesspiegel , și Neue Zurcher Zeitung . Barbatul de 35 de ani a decedat in circumstanțe inexplicabile. Conform Spiegel , diplomatul ar fi avut legaturi cu serviciul rus de informații FSB. Sursa citata mai precizeaza ca poliția a descoperit un cadavru pe trotuarul din fața unei cladiri a ambasadei Rusiei din Berlin pe 19 octombrie, in jurul orei 7:20, dar informația a fost facuta publica abia vineri, 5 noiembrie.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

