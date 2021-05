Gruparea Stat Islamic ramane o forta puternica in Afganistan, a declarat, intr-un interviu pentru AFP, cel mai inalt diplomat american de la Kabul, care acuza SI pentru atentatul recent in care au murit zeci de adolescenti in apropierea unei scoli in capitala Kabul, relateaza AFP. Insarcinatul cu afaceri american Ross Wilson sustine insa ca amplificarea violentelor in Afganistan este cauzata de talibani, pe care ii acuza ca isi incalca angajamentele asumate in cadrul discutiilor de pace, chiar in timp ce fortele SUA isi continua retragerea. "Stat Islamic ramane o forta puternica, iar acesta este…