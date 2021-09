Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justiției, Sergiu Litivinenco, respinge ideea ca noul Avocat al Poporului, Natalia Moloșag, ar fi obținut funcția grație faptului ca a fost avocata președintei Maia Sandu. Litvinenco spune ca balanța in favoarea lui Moloșag a fost inclinata de profesionalismul și integritatea acesteia. Mai…

- Numirea in funcția a noului Ombudsman, Natalia Moloșag a stirnit un val de reacții. Politologul, Dionis Cenușa a declarat ca „deputații PAS iși plaseaza proprii oameni in toate funcțiile” și ca „realitatea nu coincide intocmai cu ceea ce guvernarea vrea sau promite nu doar celor de acasa, dar și actorilor…

- Numirea in funcția a noului Ombudsman, Natalia Moloșag a starnit un val de reacții. Politologul, Dionis Cenușa a declarat ca „deputații PAS iși plaseaza proprii oameni in toate funcțiile” și ca „realitatea nu coincide intocmai cu ceea ce guvernarea vrea sau promite

- „In loc sa ofere poziții importante in baza unor concursuri impecabile și sa echilibreze puterea oferind unele funcții celor din opoziție, PAS iși plaseaza proprii oameni in toate funcții”. Astfel a comentat politologul Dionis Cenușa numirea in funcția a noului Ombudsman, care a fost și avocata președintei…

- Natalia Moloșag, fostul avocat al președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu, in perioada scrutinului prezidențial din 2020, a fost aleasa in funcția de Avocat al Poporului. Hotararea a fost aprobata cu puțin timp in urma in cadrul ședinței Parlamentului, conform deschide.md Natalia Moloșag…

- Natalia Molosag si Andrei Brighidin sunt candidații selectați la funcția de Avocat al Poporului. Anuntul a fost facut de președintele Comisiei juridice a legislativului, Olesea Stamate. Parlamentul urmeaza sa supuna votului cele doua candidaturi.

- Rezultatele exceptionale ale Partidului Actiune si Solidaritate din Republica Moldova, al presedintei Maia Sandu, a produs la Bucuresti un val de euforie atat in randul elitelor politice cat si in cele ale publicului. Rezultatele PAS au relansat, la Bucuresti, o discutie despre strategia romaneasca…

- Blocul Electoral al Comunistilor si Socialistilor (BECS) din Republica Moldova a castigat alegerile parlamentare anticipat de duminica in Transnistria si Gagauzia. Alianta electorala facuta de Partidul Comunist al lui Vladimir Voronin si Partidul Socialist al lui Igor Dodon s-a impus in…