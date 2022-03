Stiri pe aceeasi tema

- LIVE VIDEO| Kamala Harris, vicepreședintele SUA, declarații de presa, alaturi de Klaus Iohannis. Semnal de susținere a statelor de pe Flancul Estic al NATO LIVE VIDEO| Kamala Harris, vicepreședintele SUA, declarații de presa, alaturi de Klaus Iohannis. Semnal de susținere a statelor de pe Flancul Estic…

- UPDATE: Kamala Harris a ajuns la Palatul Cotroceni, unde a fost primita de președintele Klaus Iohannis. Au fost intonate imnurile Romaniei și SUA, in prezența celor doi lideri de stat. Vicepresedintele Statelor Unite ale Americii, Kamala Harris, efectueaza vineri la Bucuresti prima sa in Romania de…

- Vicepresedintele Statelor Unite ale Americii, Kamala Harris, a ajuns la Bucuresti in prima sa vizita in Romania de la preluarea mandatului. Avionul vicepreședintei Statelor Unite, aeronava Air Force Two, a aterizat la Aeroportul Internațional Henri Coanda de la Otopeni. Vicepreședintele SUA a fost intampinata,…

- Ministrul Afacerilor Externe canadian, Melanie Joly, efectueaza luni o vizita oficiala in Romania, la invitatia lui Bogdan Aurescu.Cu aceasta ocazie, Melanie Joly va fi primita la Palatul Cotroceni de presedintele Klaus Iohannis.Tot luni, sunt programate consultari politice intre Bogdan…

- Președintele Klaus Iohannis gazduiește, alaturi de președintele Poloniei Andrzej Duda, un summitul al formatului București 9. „Am cerut imbunatațirea posturi de aparare și descurajare pe flancul estic, in special la Marea Neagra”, spune președintele, intr-un mesaj publicat pe Twitter.

- Președintele Iohannis saluta decizia Franței de a trimite militari in Romania, sub mandatul NATO. Șeful statului roman a discutat acest subiect cu ministrul Apararii din Franța, doamna Florence Parly. Aceasta s-a aflat, joi, 27 ianuarie 2022, in vizita la București. Ministrul francez a purtat discuții…

- ”Domul primar general nu a stat cu noi nici macar un minut (…) nu a intentionat niciodata sa rezolve acest lucru. Lucrul acesta noi l-am banuit. Noi o sa e transmitem salariatilor care ne asteapta la unitati (…) Lucrul asta nu face decat sa escaladeze conflictul. Aceste declaratii si pozitii belicoase…