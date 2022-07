Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, le-a spus elevilor, la ceremonia de organizata vineri cu prilejul implinirii a 110 ani de la infiintarea Colegiului National Militar "Dimitrie Cantemir" din Breaza, ca „Romania nu este perfecta, Romania are coruptie, uneori o sa vedeti ca nu functioneaza meritocratia,…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu a declarat ca Marina militara trebuie sa si intareasca prezenta in Marea Neagra, ca urmare a situatiei din regiune. Dincu a declarat, marti seara, in exclusivitate la Legile Puterii, de la Realitatea Plus, ca tara noastra are nevoie de submarine deoarece Marea Neagra…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a declarat, marti seara, ca Romania ar trebui sa achizitioneze submarine, deoarece Marea Neagra s-a aglomerat si ”este plina de rechini”. Dincu a explicat ca este important ”sa ai lucrul tau”. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Vasile Dincu a declarat, marti seara, la Realitatea Plus, ca industria de aparare din Romania a ramas fara specialisti. ”Industria noastra de aparare are doua viteze. Avem o industrie de aparare care s-a modernizat prin privatizare, prin firme importante din strainatate. Si avem o industrie de aparare…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu a declarat, vineri, despre livrarea de armament catre Ucraina, ca in acest moment, tara noastra nu a avut cereri. Federația Rusa a anunțat ca statele care sprijina militar Ucraina vor avea de suferit consecințe fulgeratoare. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a afirmat, referitor la afirmatiile conform carora in Ucraina ar fi ajuns mercenari din Romania, ca tara noastra are o "foarte exacta statistica" a persoanelor care trec frontiera, fiind granita "sa zicem Schengen sau viitoare granita Schengen".

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, considera drept speculații afirmațiile lui Volodimir Zelenski conform carora dupa Kiev, Polonia si Romania ar putea sa devina ținta armatelor rusești. „Nici nu luam in calcul chiar acest scenariu”- declara Dincu. Volodimir Zelenski a cerut de nenumarate ori ajutorul…