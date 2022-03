Dincu: Indiferent cine a minat in Marea Neagra, s-a minat masiv in zona malului ucrainean cel putin

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a afirmat ca in Marea Neagra s-a minat masiv, cel putin in zona malului ucrainean, precizand ca este posibil ca aceste mine sa ajunga si in zona noastra.

- Vasile Dincu, ministrul Apararii, a declarat, luni seara, intr-o intervenție la Digi24 ca mina gasita azi plutind in deriva in marea Neagra venea din barajul de la Odesa. Ministrul a mai precizat ca s-a minat masiv, cel putin in zona malului ucrainean, precizand ca este posibil ca aceste mine sa ajunga…

- O mina marina plutește in deriva in Marea Neagra aproape de Capul Midia, potrivit mai multor semnale transmise de nave din zona. Astfel, nava de lupta „Viceamiral Constantin Balescu”, avand la bord o grupa de scafandri deminori (EOD – Explosive Ordnance Disposal), executa o misiune de cercetare și intervenție…

- Minele de razboi din zona portului Odesa ar pluti in deriva din cauza unei furtuni care a rupt lanțurile de ancorare. O nava de cautare a pornit deja din portul militar Constanța in cautarea dispozitivelor explozive extrem de periculoase.Traseul minelor ține acum doar de curenții din Marea Neagra.„Din…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, spune ca prabușirea avionului MIG 21 LanceR și a elicopterului IAR 330-Puma ar fi putut fi cauzate de starea tehnica, starea vremii sau de managementul acțiunii. El explica de ce in elicopter erau șapte militari, nu cinci, cat au fost anunțați inițial. „Continua cercetarile.…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, spune despre catastrofa aviatica din judetul Constanta, in urma carora opt militari si-au pierdut viata, ca nu pot fi luati in calcul decat factori precum starea tehnica, starea vremii si managementul actiunii. Dincu exclude ca aceste accidente aviatice sa aiba vreo…

- Vasile Dancu, ministrul Apararii, a reactionat, miercuri, dupa anuntul referitor la suplimentarea fortelor americane in Romania , apreciind ca este ”o masura defensiva in sprijinul securitatii si apararii Romaniei”. Totul, in contexul crizei din Ucraina, țara care este amenințata cu invazia ruseasa.…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a avut miercuri o intrevedere cu ambasadorul Statului Israel in Romania, David Saranga, cu care a discutat principalele repere ale cooperarii militare bilaterale, fiind abordate modalitatile de sporire a colaborarii intre cele doua state in domeniu, precum si temele…