”Dinastia” rugby-ului românesc. A treia generație de jucători Anton, reprezentantul celei de-a treia generații a familiei, a cucerit titlul de campion la U17. El e antrenat de unchiul sau. Nu este un secret ca pasiunea pentru rugby se transmite din generație in generație, iar finala campionatului național de rugby Under 17 ne-a demonstrat inca o data acest lucru. Cel mai bun jucator al meciului caștigat de Șoimii Dinamo cu 32-22 in fața celor de la CSS Barlad a fost Anton Mitrea, care reprezinta a treia generație de rugbyști din familia sa. O adevarata „dinastie”, intemeiata de bunicul sau, acum multe decenii, o moștenire despre care vorbește foarte mandru.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Voleibalistele de la Clubul Sportiv Școlar Targoviște au caștigat finala Campionatului Național de Volei Feminin, cu Dinamo București, care s-a disputat in sala „Ioan Valerian” din Targoviște! Tinerele de la Post-ul VOLEI SPERANȚE: CSȘ Targoviște e noua campioana naționala a Romaniei apare prima data…

- In perioada 15-20 mai la Barlad va avea loc un stagiu de pregatire și selecție pentru Romania U18, la care vor participa 37 de jucatori, printre care șapte de la CSS 2 Baia Mare. De la clubul baimarean va participa și Razvan Popovici, in calitate de antrenor la lotul național. Este primul stagiu de…

- CSA Steaua Bucuresti si-a asigurat titlul de campioana nationala la polo pe apa feminin, joi, dupa ce a invins-o pe CS Dinamo Bucuresti cu scorul de 7-5 (2-1, 1-2, 2-1, 2-1), in prima etapa din turneul al cincilea si ultimul al Campionatului National gazduit de Bazinul Steaua, anunța agerpres.…

- Clubul din Trivale celebreaza, astazi, 50 de ani de la caștigarea Primului Titlu de Campioana a Romaniei. In ultimul sezonul 1971-1972, FC Argeș ieșea invingatoare de pe stadionul 23 August din București, dupa meciul jucat cu Dinamo București. Nicolae Dobrin a reușit, la vremea aceea, sa aduca titlul…

- Nationala under 19 a Romaniei, pregatita de Adrian Vasai, va evolua in grupa cu Slovacia, Italia si Franta la EURO 2022, turneu care se va desfasura in Slovacia, 18 iunie – 1 iulie, s-a stabilit in urma tragerii la sorti care a avut loc joi, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Prima reprezentativa și naționalele Under 21 și Under 20 de fotbal ale Romaniei au disputat, vineri, meciuri amicale de pregatire. Naționala mare, la care a debutat ca selecționer Edi Iordanescu, a fost invinsa, pe stadionul "Steaua" din București, cu scorul de 1-0, de Grecia. Unicul gol al partidei,…

- Pentru tanarul Dragoș Ungurenașu, fundașul central de doar 17 ani al Politehnicii Iași, anul 2022 a inceput perfect. Și cu siguranța puștiul din defensiva Iașiului iși va aminti toata viața de acest inceput de primavara. Dupa ce la sfarșitul lui februarie a debutat in Liga a 2-a, in meciul din Copou…

- Doi tineri fotbaliști suceveni, este vorba de Matei Manolache și Marian Necșuța, au fost convocați la echipa naționala de juniori Under 15 a Romaniei, care in zilele de 13 și 15 martie va susține o „dubla" amicala cu reprezentativa similara a Republicii Moldova.Matei Manolache evolueaza ...