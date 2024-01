Stiri pe aceeasi tema

- Derby-ul dintre Dinamo și Rapid, din etapa #23 a Superligii va avea loc sambata, 27 ianuarie, de la ora 20:00, pe Arena Naționala. Meciul „a inceput” inca din aceasta saptamana, din cauza numarului de bilete pe care giuleștenii l-au primit. Marius Niculae (42 de ani), fost atacant important in istoria…

- Gabi Balint (61 de ani), legenda Stelei, crede ca meciul Dinamo - Rapid va fi unul echilibrat. Dinamo - Rapid are loc pe Arena Naționala, sambata de la 20:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Prima Sport 1, Orange Sport 1 și Digi Sport 1 Chiar daca in meciul tur Rapid s-a impus fara drept…

- Dinamo a realizat transferuri importante in pauza de iarna, in tentativa de a evita retrogradarea directa in eșalonul secund, iar in primul meci oficial din 2024 ”cainii” au o deplasare complicata pe terenul rivalei Petrolul Ploiești. In Anglia, fostul lider Arsenal primește vizita concitadinei Crystal…

- Dinamo a anunțat ca a pus in vanzare biletele pentru derby-ul cu Rapid, programat in etapa #23 a Superligii. Sambara, 27 ianuarie, va avea loc derby-ul dintre Dinamo și Rapid. Partida se va juca pe Arena Naționala, cel mai mare stadion al țarii. Prețul biletelor la Dinamo - Rapid „Cainii” au anunțat…

- Derby-ul dintre Dinamo și Rapid, din etapa 23 a Superligii, a fost programat sambata, 27 ianuarie, de la ora 20:00 și va avea loc pe Arena Naționala. Andrei Nicolescu, administratorul special al dinamoviștilor, a facut o cerere pentru ca partida sa aiba loc pe cel mai mare stadion al țarii, menționeaza…

- Dupa 1-0 cu Dinamo, FCSB a primit o veste proasta: nu va putea conta pe extrema Alexandru Baluța (30 de ani) in meciul cu Oțelul. FCSB - Oțelul se joaca duminica, 3 decembrie, de la 21:00. Partida din etapa a 18-a din Superliga va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe PrimaSport, OrangeSport și DigiSport…

- Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, a dezvaluit ca extrema Florinel Coman (25 de ani) a avut probleme medicale in meciul cu Rapid, 1-2. Oficialul roș-albaștrilor a vorbit despre prestația ștearsa din derby-ul de pe Arena Naționala a vedetei de la FCSB. Și a dezvaluit ca a avut probleme de sanatate.…

- In aceasta dimineața, de la ora 09:01, Costin Ștucan il va avea ca invitat pe jurnalistul Decebal Radulescu pentru a comenta cele mai importante subiecte ale zilei din fotbalul romanesc și nu numai. Dupa eșecul cu Rapid de pe Arena Naționala, 1-2 și parcursul slab din ultima perioada, vestiarul celor…